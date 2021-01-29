Власти и нефтяники нашли способ сдержать цены на бензин

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Нефтяные компании увеличат производство и запасы бензина, из-за чего цены на топливо стабилизируются. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что были согласованы меры, которые удержат рост цен на бензин в рамках инфляции.

"Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже", — сказал Шаскольский.