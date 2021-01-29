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Минэнерго, ФАС и нефтяники договорились о стабилизации цен на бензин 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Власти и нефтяники нашли способ сдержать цены на бензин
Фото: РИА Новости
Нефтяные компании увеличат производство и запасы бензина, из-за чего цены на топливо стабилизируются. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что были согласованы меры, которые удержат рост цен на бензин в рамках инфляции.

"Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже", — сказал Шаскольский.

Глава ФАС назвал позицию нефтяников по данному вопросу "достаточно корректной, позитивной, ответственной". Ранее стало известно, что запасы бензина в России оказались минимальными за 5 лет.
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Экономика , ФАС , Минэнерго
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