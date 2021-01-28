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Госдума и бундестаг будут бороться с санкциями по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
Госдума и бундестаг решили бороться с санкциями по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике договорились оказывать сопротивление попыткам остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил журналистам глава комитета Госдумы Павел Завальный.

"Давления пока нет, но есть предложение администрации вновь избранного президента (США Джо Байдена — ред.) приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства и окончания строительства. Такой посыл есть", — сказал Завальный по итогам встречи членов комитетов.

"Общая позиция, … что "Северный поток — 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе, в том числе для достижения экологических целей как в Германии, так и в Европе, и, что комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", — подчеркнул он.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Соратник Байдена пообещал остановить «Северный поток — 2»
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии — около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
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Экономика , Джозеф Байден , Павел Завальный , Бундестаг , ЕС , Госдума
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