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В России предложили ввести специальный налоговый режим для общепита 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Титов призвал Путина ввести новый налоговый режим
Фото: Pavel Golovkin/AP
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением ввести специальный налоговой режим для сферы общественного питания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
В своем письме к президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных мер по COVID-19 выручка предприятий отрасли в различные периоды снижалась на 50% и более, закрылось около 20% предприятий общепита.
В частности, омбудсмен предлагает отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Кроме того, речь идет о введении специального налогового режима с прогрессивной школой, который предусматривает сохранение действующих налоговых ставок в 6% и 15% по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей, а также установление ставок в 8% и 20% для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей.
Подобные меры, по мнению Титова, позволят сохранить отрасль и привлечь в нее инвестиции, указано в сообщении. Ранее с предложением снизить или отменить НДС для ресторанного бизнеса выступили власти Москвы.
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Комментарии 2
Экономика , Компании , Борис Титов , Владимир Путин , Правительство Москвы
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