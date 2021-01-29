Титов призвал Путина ввести новый налоговый режим

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением ввести специальный налоговой режим для сферы общественного питания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

В своем письме к президенту Титов отмечает, что с момента введения первых санитарных мер по COVID-19 выручка предприятий отрасли в различные периоды снижалась на 50% и более, закрылось около 20% предприятий общепита.

В частности, омбудсмен предлагает отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предприятий отрасли или снизить его до 10%. Кроме того, речь идет о введении специального налогового режима с прогрессивной школой, который предусматривает сохранение действующих налоговых ставок в 6% и 15% по базам "доходы" и "доходы минус расходы" соответственно для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей, а также установление ставок в 8% и 20% для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей.