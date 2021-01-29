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Курс доллара: рублю пообещали удачную весну 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара: рублю пообещали удачную весну
Фото: ТАСС
Эксперт «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что к весне курс доллара может упасть до 72 рублей благодаря увеличению нефтедобычи Россией. Об этом пишет «Российская газета».
Мильчакова отметила, что остаток зимы будет непростым для российской валюты: угроза санкций останется актуальной в течение всего февраля.
Кроме того, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил, что экономическая активность в Штатах восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Такие данные способны негативно повлиять на рынок нефти и курс рубля.
Однако с 1 февраля Россия и Казахстан нарастят нефтедобычу на 75 тысяч баррелей в сутки. Благодаря этому динамика ВВП и промышленного производства России получит позитивный импульс, а нефтяные цены продолжат идти вверх (и подтянут за собой рубль).
По мнению Мильчаковой, санкции пока так и останутся угрозой. Новый президент США Джо Байдена не будет вводить ограничительных мер против России, пока страны не продлят договор СНВ-3.
Эксперт спрогнозировала, что к весне российская валюта может подойти в коридоре 72-78 рублей за доллар, а евро будет стоить 88-95 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи 28 января курс доллара впервые с 1 декабря превысил отметку в 76 рублей (рост на 81,25 копейки). Евро стал дороже 92 рублей впервые с 5 января.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Джером Пауэлл , Джозеф Байден , Наталья Мильчакова , ФРС , Московская биржа , "Российская газета"
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