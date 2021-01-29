Курс доллара: рублю пообещали удачную весну 

Эксперт «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что к весне курс доллара может упасть до 72 рублей благодаря увеличению нефтедобычи Россией. Об этом пишет «Российская газета».

Мильчакова отметила, что остаток зимы будет непростым для российской валюты: угроза санкций останется актуальной в течение всего февраля.

Однако с 1 февраля Россия и Казахстан нарастят нефтедобычу на 75 тысяч баррелей в сутки. Благодаря этому динамика ВВП и промышленного производства России получит позитивный импульс, а нефтяные цены продолжат идти вверх (и подтянут за собой рубль).

По мнению Мильчаковой, санкции пока так и останутся угрозой. Новый президент США Джо Байдена не будет вводить ограничительных мер против России, пока страны не продлят договор СНВ-3.

Эксперт спрогнозировала, что к весне российская валюта может подойти в коридоре 72-78 рублей за доллар, а евро будет стоить 88-95 рублей.