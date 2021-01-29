Доля безналичных платежей обновила исторический максимум

Доля безналичных платежей в рознице в России в 2020 году на фоне ситуации с пандемией коронавируса увеличилась на 4,9 п.п. — до 54,1%. Данный показатель является новым историческим максимумом, отметили эксперты аналитического портала «СберИндекс».

Аналитики подчеркнули, что наблюдавшийся до начала пандемии тренд на замедление темпов проникновения безналичных расчетов был переломлен в связи с изменениями потребительских предпочтений с приходом COVID-19.

Более половины трат (53,1%) в IV квартале 2020 года были совершены по карте даже в магазинах возле дома, в которых обычно расплачивались наличными средствами.

В 18 регионах России доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 года превысила 60%. При этом впервые появился регион, в котором доля безналичных платежей составила 70%, — Ненецкий АО.

В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по России, составив 56,7%. Также отмечается, что в лидерах находятся регионы северной части России — Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%).