В Samsung предупредили о дефиците смартфонов

Резкий рост спроса на электронные микросхемы для автомобильной промышленности может привести к дефициту в цепочках поставок для производства смартфонов и планшетов, заявил исполнительный вице-президент подразделения по производству микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман. Об этом сообщает газета Financial Times.

В последний месяц мировые автопроизводители начали страдать от нехватки проводников, что привело к частичной приостановке заводов многих компаний. Это побудило производителей полупроводников переориентировать производственные цепочки. В частности, о перераспределении производственных мощностей заявили в тайваньской компании TSMC, являющейся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводниковых микросхем.

Представитель Samsung Хан Цзиньман заявил, что резкое наращивание производства микросхем для автомобильной промышленности может привести к дефициту в других секторах, включая микросхемы памяти типа DRAM и NAND. Память этого типа используется в различных устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.