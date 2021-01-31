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В Samsung предупредили о возможном дефиците микросхем для смартфонов 

ИА Regnum 2 часа назад
В Samsung предупредили о дефиците смартфонов
Фото: Reuters
Резкий рост спроса на электронные микросхемы для автомобильной промышленности может привести к дефициту в цепочках поставок для производства смартфонов и планшетов, заявил исполнительный вице-президент подразделения по производству микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман. Об этом сообщает газета Financial Times.
В последний месяц мировые автопроизводители начали страдать от нехватки проводников, что привело к частичной приостановке заводов многих компаний. Это побудило производителей полупроводников переориентировать производственные цепочки. В частности, о перераспределении производственных мощностей заявили в тайваньской компании TSMC, являющейся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводниковых микросхем.
Представитель Samsung Хан Цзиньман заявил, что резкое наращивание производства микросхем для автомобильной промышленности может привести к дефициту в других секторах, включая микросхемы памяти типа DRAM и NAND. Память этого типа используется в различных устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компании Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan и Honda объявили о временном сокращении объёмов производства из-за нехватки полупроводниковых компонентов.
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Экономика , Ford
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