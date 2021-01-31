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Мишустин распорядился выделить 68,5 млрд руб. на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

Investing.com Россия 12 минут назад
Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов на пособия по нетрудоспособности
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.

"Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.
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"Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил", — сообщил глава правительства.

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Комментарии 4
Экономика , Михаил Мишустин , Госдума
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