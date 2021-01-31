Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов на пособия по нетрудоспособности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.
"Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования", — говорится в сообщении.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.
"Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил", — сообщил глава правительства.