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Банк России выпускает памятную серебряную монету 

Банки.ру и ещё 2 2 часа назад
ЦБ выпустит памятную серебряную монету
Фото: ТАСС
Банк России выпускает в обращение памятную монету из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.
Так, 2 февраля 2021 года выпускается в обращение серебряная монета номиналом 3 рубля «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область» из серии «Памятники архитектуры России».
Банк России
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря; по окружности имеются надписи, вверху: «Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь», внизу: «Московская область».
Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.
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Экономика , Центральный банк России
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