В США признали негативные последствия санкций для доллара 

Страны, против которых были введены американские санкции, намерены снизить зависимость от доллара. Они начинают использовать иные валюты для расчетов с партнерами. Такая ситуация может негативным образом повлиять на роль доллара в мировой экономике. Об этом, как пишет RT, сообщается в обзоре Исследовательской службы конгресса США.

Как отмечают аналитики, США стали чаще использовать свою валюту, для того чтобы достигать внешнеполитических целей, включая ограничение доступа к доллару и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы.

Ограничения могут иметь последствия и для самих Соединенных Штатов, например, страна может столкнуться с ответными мерами со стороны других государств.

В документе сказано, что запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции негативным образом сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях яблок и груш в штате Вашингтон.