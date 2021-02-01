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В США признали негативные последствия санкций для доллара 

Лера Букина 3 часа назад
Страны, против которых были введены американские санкции, намерены снизить зависимость от доллара. Они начинают использовать иные валюты для расчетов с партнерами. Такая ситуация может негативным образом повлиять на роль доллара в мировой экономике. Об этом, как пишет RT, сообщается в обзоре Исследовательской службы конгресса США.
Как отмечают аналитики, США стали чаще использовать свою валюту, для того чтобы достигать внешнеполитических целей, включая ограничение доступа к доллару и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы.
Ограничения могут иметь последствия и для самих Соединенных Штатов, например, страна может столкнуться с ответными мерами со стороны других государств.
Аналитики посчитали рубль рискованным активом в 2021 году
В документе сказано, что запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции негативным образом сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях яблок и груш в штате Вашингтон.
Ранее «Рамблер» сообщал, что доллар значительно упадет к концу 2021 года. Такой прогноз дал американский экономист, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.
Комментарии 3
Экономика , Видео , Стивен Роуч , Морган Стэнли Банк
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