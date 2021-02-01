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Курс доллара: что случится с рублем через две недели 

Елена Прошина 3 часа назад
Финансист дал прогноз по курсу рубля на 2 недели
Фото: ТАСС
Финансист Дмитрий Чечулин рассказал, что в ближайшие две недели курс доллара не поднимается выше 78 рублей, но затем может стать более волатильным. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Чечулина, курс может заметно измениться после заседания Центробанка по ключевой ставке, назначенного на 12 февраля.
Кроме того, на рубль могут повлиять нефтяные цены. Сейчас стоимость бочки нефти Brent сохраняется на уровне в 55 долларов. Но 3 февраля состоится собрание мониторингового комитета ОПЕК+ и цена может измениться, хоть и незначительно. По мнению Чечулина, цены сейчас сбалансированы и корректировать объем добыч в ОПЕК+ не планируют.
Еще одна угроза — американское и европейское давление. Финансист считает, что в ЕС ограничатся устными угрозами, но в США могут ввести реальные санкции.
Даже если обойдется без санкций, проблемой могут стать макростатистические данные. Чечулин заявил, что за 20 дней января 2021-го индекс потребительских цен в России оказался выше, чем за весь январь прошлого года. В такой ситуации ЦБ вряд ли сможет снизить ключевую ставку и, скорее всего, перейдет к ужесточению своей политики.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 29 января, курс доллара падал на 52,25 копейки, до 75,44 рубля. Евро терял 48 копеек и стоил 91,67 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Чечулин , ЕС , Московская биржа , Центральный банк России , "Российская газета"
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