Медведев допустил обращение в суд для защиты «Севпотока-2»

Для того чтобы защитить строительство газопровода «Северный поток-2», Россия может задействовать судебные механизмы, однако позиция лидеров государств и бизнеса является более важным вопросом, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что речь идет как о национальных судах, так и о контрактных. Также он упомянул американский суд, однако Медведев допустил, что его позиция по этому вопросу может быть необъективной.
Медведев выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено. По его словам, в проекте заинтересованы все страны. Германии следует занять твердую позицию, не прогибаясь под требования США, заявил зампред Совбеза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал власти Германии не отказываться о «Северного потока-2».