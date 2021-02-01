Медведев допустил обращение в суд для защиты «Севпотока-2»

«Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что речь идет как о национальных судах, так и о контрактных. Также он упомянул американский суд, однако Медведев допустил, что его позиция по этому вопросу может быть необъективной.

Медведев выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено. По его словам, в проекте заинтересованы все страны. Германии следует занять твердую позицию, не прогибаясь под требования США, заявил зампред Совбеза.