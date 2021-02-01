Украина возобновила импорт электроэнергии из России 

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1-2 февраля на Украину запланирован импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным суточных аукционов компании «Укрэнерго» по распределению межгосударственных сечений, компания «ОНК-групп» выкупила доступ к сечению «Россия — Украина» на 1-2 февраля. Данные сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E свидетельствуют, что 1 февраля планируется импорт 1,3 тысячи мегаватт-часов электроэнергии, 2 февраля — 800 МВт·ч.

Согласно результатам месячного аукциона «Укрэнерго», компания НЭК выкупила доступ к сечению «Россия-Украина» мощностью 50 МВт·ч на 1-28 февраля, а компания «Стимекс» — мощностью 200 МВт·ч.

«Трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности на месяц и ее треть на период 15-28 февраля», — сообщает «Интерфакс-Украина».

ОНК зарегистрирована в Одессе. Основателем компании является Агентство инвестиционного менеджмента (президент — бывший глава Региональной газоснабжающей компании Александр Притыка), а конечным бенефициарным собственником — Виктор Милевский. Бенефициарами «Стимекса» являются Ольга Дячик и Сергей Дружук (бывший генеральный директор ритейлера «ПАККО Холдинг»).