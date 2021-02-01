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Путин оценил преимущества мягкой политики Центробанка 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Мягкая денежно-кредитная политика Банка России должна способствовать прохождению кризиса и привести банковский сектор в качественно иное состояние низких процентных ставок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Общее смягчение денежно-кредитной политики оно, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор, уже собственно это произошло, в качественно иное состояние — в ситуацию относительно низких процентных ставок", — сказал Путин на совещании о ситуации в банковской сфере.

Он отметил, что это правильная и необходимая тенденция, "когда заемные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест, становятся более доступными".
Президент добавил, что антикризисные меры поддержки в банковском секторе носят временный характер.
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Путин также сделал акцент на том, что банки не должны ставить под угрозу деньги вкладчиков.
"Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора, однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и центрального банка: нужно держать эти вопросы на постоянном контроле", — сказал глава государства.
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Экономика , Видео , Владимир Путин , Центральный банк России
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