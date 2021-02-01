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Берлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru 2 часа назад
Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что позиция Берлина по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной, передает РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что ранее представители отдельных стран Евросоюза собирались поднять вопрос о «Северном потоке — 2» в рамках дискуссии о новых санкциях против России.
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«Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой ничего не поменялось, — сказал Бургер.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас также отмечал, что Берлин не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Экономика , Видео , МИД , ЕС , РИА Новости
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