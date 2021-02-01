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ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента
Фото: Федеральная служба государственной статистики
ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке, снизился на 3,1%, сообщил в понедельник Росстат.

"Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,606 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%", — говорится в документе.

Первая оценка спада ВВП РФ оказалась лучше официального прогноза Минэкономразвития, который предполагал снижение на 3,9%. При этом министр экономического развития Максим Решетников в конце декабря говорил о том, что снижение экономики может составить 3,8%.
Спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году (снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). Как отмечает Росстат, снижение ВВП в 2020 году связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.

"Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%)", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности (спад на 10,2%).
Прирост валовой добавленной стоимости отмечен в сфере финансов и страхования (на 7,9%), в области госуправления и обеспечения военной безопасности; социальном обеспечении (на 2,5%), в области здравоохранения и социальных услуг (на 0,3%) и в области информации и связи (на 0,2%).
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Комментарии 1
Экономика , Максим Решетников , Росстат , Минэкономразвития
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