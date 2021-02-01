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Розничная цена горбуши в центре России выросла на 3,8% 

ТАСС 19 минут назад
Розничная цена горбуши в центре России выросла на 3,8%
Фото: РИА Новости
Розничная стоимость горбуши в центральных регионах России за неделю с 25 по 31 января выросла на 3,8%, кеты — на 1,5%, сельди — на 3,4%, скумбрии — на 1,9%. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В центральных регионах возобновление работы предприятий розничной торговли и питания после карантина, а также активизация поставщиков госзаказа обеспечили положительную динамику цен на горбушу (270 руб. /кг, +3,8%) и кету (335 руб. /кг, +1,5%), сельдь (90 руб. /кг, +3,4%) и скумбрию (160 руб. /кг, +1,9%)",

Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность. Как сообщили в Росрыболовстве, в Дальневосточном регионе оживившийся спрос со стороны внутренних потребителей и сохраняющийся экспортный потенциал способствуют укреплению цен на треску (125 руб. / кг, +4,2%) и сельдь (70 руб. /кг, +2,9%). Падение цен на минтай приостановилось (65 руб. /кг), цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.
По данным ведомства, на Северо-Западе сохранялась ранее сформированная тенденция к удорожанию сельди (88 руб. /кг, +3,5%) и скумбрии (155 руб. /кг, +3,3%), обусловленная активным спросом со стороны внутреннего рынка. Цены на другие виды популярной мороженой рыбы не изменились.
При этом, как отметили в Росрыболовстве, розничные цены на рыбу в России продолжили рост. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,2%. По сравнению с началом года цены увеличились на 1,1%.
За январь — декабрь 2020 года объем экспорта рыбы и морепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 3,1%, а его стоимость снизилась на 3,7%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта — мороженой рыбе — уменьшились на 11,9%. Объем импорта сократился на 10,2%, а его стоимость на 8,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 10,3% и 6,6%, а на рыбу мороженую увеличились на 4,6%.
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Комментарии 1
Экономика , Росрыболовство
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