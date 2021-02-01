Спад экономики России в 2020 году составил 3,1% 

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ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%, свидетельствуют данные Росстата

Согласно статистике агентства, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106 606,6 млрд рублей, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.

Росстат объясняет падение ВВП ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и снижением мирового спроса на энергоресурсы.

Наибольший спад в 2020 году показали отрасли, ориентированные на обслуживание население. Так, гостиничный и ресторанный сектор сократился на 24,1%, добавленная стоимость в сфере культуры и спорта снизилась на 11,4%, транспортный сектор сократился на 10,3%, добывающая промышленность показала падение на 10,2%.

В плюсе по итогам прошлого года оказался финансово-страховой сектор (+7,9%), здравоохранение и социальные услуги (+0,3%), информация и связь (+0,2%).