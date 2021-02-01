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В Минэкономразвития оценили последствия пандемии для страны 

Вероника Полынина 40 минут назад
В Минэкономразвития оценили последствия пандемии для страны
Фото: РИА Новости
Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство крупных экономик мира, заявила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, комментируя данные Росстата о ВВП России в 2020 году.
Крючкова отметила, что первая оценка Росстата оказалась существенно лучше прогнозов, которые давало Минэкономразвития. По предварительным прогнозам министерства, падение ВВП страны по итогам 2020 года могло составить 3,9%. 25 декабря прогноз был скорректирован до 3,8%. Крючкова отметила, что показатель Росстата в 3,1% еще может скорректироваться как вверх, так и вниз, однако уже сейчас очевидно, что прошлый год Россия прошла лучше многих других крупных экономик мира.

«Ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса. Одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная политика», — заявила замминистра, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Она также отметила, что во второй половине года уровень открытости российской экономики приблизился к допандемийным показателям, а большинство предпринимателей страны сумели подстроиться к новым условиям работы.
По мнению заместителя главы министерства, динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от выполнения плана восстановления экономики и скорости вакцинации в стране.
Как сообщал «Рамблер», ранее Росстат оценил снижение ВВП России в 2020 году в 3,1%. ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, ВВП Германии — на 5%, ВВП Франции — на 8,3%. Единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии, стал Китай. По данным Bloomberg, годовой рост ВВП Китая составил 2,3%.
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Экономика , Росстат , Минэкономразвития
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