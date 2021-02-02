В МЭР предложили сократить процедуры банкротства до двух

Министерстве экономического развития рассказали Business FM подробности своего предложения упростить процедуру банкротства. О том, что ведомство внесло в правительство проект реформы, стало известно в конце января.

Одно из ключевых изменений связано с процедурами, применяемыми в деле о банкротстве, говорит начальник отдела законодательства о несостоятельности департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития МЭР Ольга Вернер:

— В чем принципиально возможны изменения системы банкротства согласно поправкам?

— Основные изменения законопроекта можно разделить на несколько блоков. Одно из ключевых связано с процедурами, применяемыми в деле о банкротстве. Сейчас их четыре. Законопроектом же предусматривается отказ от трех неэффективных процедур (это наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создание новой реабилитационной процедуры — реструктуризации долгов. Действующие реабилитационные процедуры редко вводятся на практике, при этом затягивают процесс. Теперь будет только две процедуры — это реабилитационная реструктуризация долгов и ликвидационная — конкурсное производство. Реструктуризация долгов — это максимально гибкая процедура, которую можно будет адаптировать к конкретной ситуации с целью достижения компромисса должника с его кредиторами. Конкурсное производство тоже видоизменяется, и основная цель этой процедуры — максимально быстрая ликвидация нежизнеспособного бизнеса. При этом создаются инструменты, направленные на то, чтобы демотивировать генерацию новых убытков и в возможно короткий срок прекратить неэффективную хозяйственную деятельность должника. Также вводятся положения, направленные на исключение контроля над должником недобросовестными бенефициарами. Например, контролирующие должника и заинтересованные лица лишаются права голоса на собрании кредиторов. Исключения вводятся только для банка, он не будет лишен права голоса, если использовал залог акций только для обеспечения кредита и не пытался управлять должником.

— Была ли связь с бизнесом на этот счет, какая-то реакция с его стороны?

— Да, связь с бизнесом, конечно, была, и такая масштабная реформа требовала компетенции и знаний различных сторон дела о банкротстве. И для подготовки действительно сбалансированного документа была организована рабочая группа, в состав которой вошли представители профессионального и научного сообщества. Позже мы неоднократно обсуждали подготовленный законопроект на различных площадках с профессиональным сообществом, общественными организациями, объединениями, а также с ведущими банками. Была определенная критика. Но нашлись и те представители бизнеса, которые поддержали саму идею, и впоследствии мы вместе дорабатывали и шлифовали законопроект. По мере работы над ним, его обсуждения на различных площадках нам удалось быть услышанными, и в конечном итоге, как мне кажется, мы продвинулись в этом направлении.

Предыдущий проект МЭР внесло в правительство летом, рассчитывая на запуск реформы с начала 2021 года.