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Курс доллара: что мешает рублю вырасти 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: что мешает рублю вырасти
Фото: ТАСС
Эксперт «Финам» Анна Зайцева спрогнозировала курс доллара в 77 рублей и евро по 92,50 рубля на этой неделе. Об этом пишет «Российская газета».
Аналитик отметила, что положение рубля неустойчиво, несмотря на спрос на рисковые активы и поднявшуюся выше 55 долларов за бочку нефть Brent.
На российскую валюту продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом: во многих европейских странах действуют ограничительные меры, при этом вакцинировалось менее пяти процентов населения Европы. Быстрого восстановления глобальной экономики эксперты не ждут, а спрос на нефть все еще находится под угрозой.
Также на рубль давят споры по поводу пакета поддержки экономики. Республиканцы мешают Джо Байдену выделить помощь в 1,9 триллиона долларов.
Кроме того, с 15 января Минфин покупает валюту в рамках бюджетного правила, рубль потерял дополнительную поддержку, которую он получал в течение девяти месяцев.
Зайцева считает, что в ближайшие семь дней доллар будет стоить 75-77 рублей, евро — 90,50-92,50 рубля.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 1 февраля курс доллара рос на 36,25 копейки, до 76,12 рубля. Евро подорожал на шесть копеек и достиг 91,98 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Анна Зайцева , Московская биржа , Минфин , "Российская газета"
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