Курс доллара: что мешает рублю вырасти 

Эксперт «Финам» Анна Зайцева спрогнозировала курс доллара в 77 рублей и евро по 92,50 рубля на этой неделе. Об этом пишет «Российская газета».

Аналитик отметила, что положение рубля неустойчиво, несмотря на спрос на рисковые активы и поднявшуюся выше 55 долларов за бочку нефть Brent.

На российскую валюту продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом: во многих европейских странах действуют ограничительные меры, при этом вакцинировалось менее пяти процентов населения Европы. Быстрого восстановления глобальной экономики эксперты не ждут, а спрос на нефть все еще находится под угрозой.

Также на рубль давят споры по поводу пакета поддержки экономики. Республиканцы мешают Джо Байдену выделить помощь в 1,9 триллиона долларов.

Кроме того, с 15 января Минфин покупает валюту в рамках бюджетного правила, рубль потерял дополнительную поддержку, которую он получал в течение девяти месяцев.

Зайцева считает, что в ближайшие семь дней доллар будет стоить 75-77 рублей, евро — 90,50-92,50 рубля.