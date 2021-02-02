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ЦБ спрогнозировал пик инфляции в феврале 

Лера Букина 4 часа назад
ЦБ спрогнозировал пик инфляции в феврале
Фото: Рамблер
Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале, но затем станет замедляться, полагают аналитики Департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Об этом сообщает «Российская газета».
В декабре годовая инфляция увеличилась до 4,9%, в середине января — до 5,1%, к 25 января — до 5,3%. Что касается среднесуточного прироста цен в январе, то он оказался на повышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года.
По данным Росстата наибольший рост цен фиксируется на плодоовощную продукцию. Рост цен на легковые автомобили послужил главным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары.
В ближайшие недели цены продолжат расти повышенными темпами и достигнут пика в феврале, замедление инфляции может начаться в марте, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Цены в ближайшем будущем будут зависеть от разнонаправленных факторов, считают эксперты. По их оценкам, вакцинация будет способствовать восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено. Вместе с этим специалисты допускают, что спрос на другие товары и услуги, которые раньше выросли в цене, может ослабеть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что опрошенные РИА Новости аналитики считают, что в феврале темпы роста цен в феврале составят 5,5% в годовом выражении.
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Комментарии
Экономика , Росстат , Центральный банк России , РИА Новости
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