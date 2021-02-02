Финляндия допустила отказ от электричества из России

В Финляндии допустили отказ от поставок электроэнергии из России, заявил РИА Новости представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало. Причиной разрыва сотрудничества может стать неопределенность в вопросе ремонтных работ на линиях.
Юринсало отметил, что в настоящее время энергия поступает из России в Финляндию по четырем линиям, три из которых нуждаются в реконструкции из-за возраста. Вопрос их ремонта, по его словам, витает в воздухе. Финны неоднократно интересовались у россиян графиком работ, но конкретного ответа до сих пор не получили. Россияне, отметил Юринсало, постоянно ссылаются на «чьи-то другие решения».
«Мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», — подчеркнул он.
Финские власти в настоящее время прорабатывают несколько вариантов развития событий, в том числе полный отказ от поставок электроэнергии из России, резюмировал Юринсало.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты из издания «Чжунго цзюньван» заявили, что Финляндия закупает вооружение у США из-за угрозы нападения со стороны России. По их словам, раньше финны придерживались нейтралитета в международных отношениях, однако после вступления в Евросоюз в 1995 году начали «склоняться» в сторону Запада. Явное сближение Финляндии с США начало проявляться после событий 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. С тех пор Хельсинки активно закупает вооружение повышенной боевой готовности. В октябре 2020 года в Вашингтоне одобрили продажу финской армии более сотни истребителей. Поставка боевых самолетов в Финляндию будет проходить в два этапа: первый предполагает отправку 58 истребителей F/A-18 и 14-ти самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G, второй — переброску в Финляндию 64 истребителей F-35A. Общая сумма контрактов оценивается в 27, 2 миллиарда долларов.