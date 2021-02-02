Финляндия допустила отказ от электричества из России

В Финляндии допустили отказ от поставок электроэнергии из России, заявил РИА Новости представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало. Причиной разрыва сотрудничества может стать неопределенность в вопросе ремонтных работ на линиях.

Юринсало отметил, что в настоящее время энергия поступает из России в Финляндию по четырем линиям, три из которых нуждаются в реконструкции из-за возраста. Вопрос их ремонта, по его словам, витает в воздухе. Финны неоднократно интересовались у россиян графиком работ, но конкретного ответа до сих пор не получили. Россияне, отметил Юринсало, постоянно ссылаются на «чьи-то другие решения».

«Мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», — подчеркнул он.

Финские власти в настоящее время прорабатывают несколько вариантов развития событий, в том числе полный отказ от поставок электроэнергии из России, резюмировал Юринсало.