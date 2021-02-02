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В МЭР назвали сроки начала снижения цен 

Лера Букина 1 час назад
Меры правительства, направленные на сдерживание стоимости социально значимых товаров, позволили стабилизировать месячную инфляцию, однако ее пик еще не пройден. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.
Согласно данным Росстата, инфляция с 19 по 25 января сохранялась на уровне 0,2%, а с начала 2021 года потребительские цены увеличились на 0,8%.
Аналитики спрогнозировали инфляцию в 5,5% в феврале

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. При этом речь идет о сравнении именно с прошлым январем и объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года», — подчеркнула Крючкова.

Кроме того, она уточнила, что во втором квартале ожидается снижение потребительских цен. Вывод сделан на основе оценки Минсельхоза и Минпромторга по состоянию рынка, отметила эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России темпы роста цен в феврале составят 5,5% в годовом выражении. Это следует из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.
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Экономика , Видео , Минпромторг , Минсельхоз , РИА Новости
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