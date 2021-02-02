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СМИ: ФРГ прокомментировала возможность отключения «Северного потока — 2» 

Прайм 33 минуты назад
ФРГ прокомментировала возможность отключения «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
Правительство ФРГ пока не обсуждало вопрос о механизме временного отключения "Северного потока 2", о котором говорят в Вашингтоне, сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
Как пишет газета, механизм отключения, который позволил бы при определенных условиях прервать поставки газа из России, пока что не играл роли в обсуждениях правительства Германии.
Касаясь ситуации в дискуссии вокруг санкций США против "Северного потока 2", в правительстве Германии полагают, что "были сделаны шаги навстречу пожеланиям", таким образом "обязательная часть исполнена, дальнейшие условия не обсуждаются".
В частности, в Handelsblatt напомнили об инициативе ФРГ о строительстве терминалов для американского СПГ, а также о роли Берлина в заключении договора о транзите газа между Россией и Украиной.
Ранее Handelsblatt сообщила, что американская администрация выразила готовность обсуждать вопрос о "Северном потоке 2", при условии выполнения ряда требований. Речь идет о новых гарантиях продолжения транзита российского газа через Украину, а также "механизме отключения" транзита через "Северный поток 2" при условии угрозы "Украине и соседним странам".
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Комментарии
Экономика , Handelsblatt
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