В России раскритиковали претензии Финляндии по импорту электроэнергии

"Так, за прошедшие 3 года были зафиксированы только 2 отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объемов поставок", — добавил он.