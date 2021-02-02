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Минэнерго ответило на претензии Финляндии по импорту электроэнергии 

РИА Новости 4 часа назад
В России раскритиковали претензии Финляндии по импорту электроэнергии
Фото: РИА Новости
Линии электропередачи между РФ и Финляндией находятся в удовлетворительном состоянии, за три года проведено 11 плановых ремонтов, за это время зафиксировано только два коротких отключения, которые не повлияли на объемы поставок электроэнергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
Во вторник представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало заявил РИА Новости, что существующие линии электропередач между Россией и Финляндией нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов, в связи с этим финская сторона рассматривает возможный сценарий полного отказа от поставок.
Финляндия может полностью отказаться от российской электроэнергии

"Для поддержания нормативного технического состояния российская и финская стороны ежегодно согласовывают планы ремонтов, за три года было проведено 11 плановых ремонтов. Линии находятся в удовлетворительном состоянии и выполняют свои функции", — сказал Грабчак.

"Так, за прошедшие 3 года были зафиксированы только 2 отключения по линиям электропередачи, по зависящим от финской стороны причинам. Стоит отметить, что отключения были кратковременными и не приводили к изменению ранее запланированных объемов поставок", — добавил он.

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Экономика , Евгений Грабчак , Минэнерго , РИА Новости
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