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Раскрыта причина отказа США от санкций за «Северный поток-2» 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН выразил уверенность, что обозначенные Вашингтоном интересы Украины на самом деле ни при чем.
США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкции с «Северного потока — 2», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Для начала диалога Вашингтон просит Германию представить предложения, которые устранят опасения США в отношении газопровода.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему американцы перешли от стадии отрицания «Северного потока-2» к стадии торга, от которой недалеко и до стадии принятия.

«Новый президент США Джо Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому риторика и меняется — нужно сделать какое-то послабление. Тем более понятно, что проект всё равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», — объяснил он.

США впервые заявили о готовности к диалогу по «Северному потоку-2»
Пикин также назвал одно из возможных условий для снятия санкций, которое Вашингтон может поставить Берлину.

«США исходят из того, что Германия должна предоставить какое-то подтверждение о постройке терминалов по приему сжиженного газа, как вариант. Хотя, на мой взгляд, дело не совсем в сжиженном газе. Ситуация показала, что он течет туда, где выгодно. Выгоднее было в Азии — и в Европе он не оставался. Думаю, какие-то подобные танцы с бубнами будут сделаны, но это, по большому счёту, не влияет на безопасность Европы», — отметил он.

Примечательно, что одним из пунктов США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину и снизить объёмы транзита через украинскую ГТС, передает Handelsblatt. Собеседник НСН считает, что на самом деле это не принципиальный момент, а лишь условие «для галочки».

«Мне кажется, Украина давно Америке надоела, и когда Байден проводил предвыборную кампанию, Украина не играла в ней ключевой роли. По большому счёту, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам, потому что за счёт этих выпадающих расходов и можно было субсидировать какие-то деньги. А американцам, наоборот, — чем беднее Украина, тем проще на неё влиять. Я не уверен, что они сильно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Политически, может, они об этом говорят, но фактически они больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на неё с помощью своих военных и политических рычагов», — заключил директор Фонда энергетического развития.

Ранее США ввели новые санкции против строящегося газопровода 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький». После этого из проекта вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. Помимо нее, проект покинули германский концерн. Норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из России в Германию. Однако спустя несколько дней российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании.
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Экономика , Видео , Сергей Пикин , Джозеф Байден , Handelsblatt
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