В Госдепе высказались о снятии санкций против «Северного потока-2» 

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о возможном снятии санкций с газопровода.