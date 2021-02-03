Россия экспортировала рекордное количество зерна 

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Россия с начала нового сельскохозяйственного сезона (идет с июля 2020 года по июнь 2021 года) до января экспортировала зерновых 34,3 миллиона тонн, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на главу аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского

Он отметил, что этот объем на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Это самый высокий показатель за всю историю рынка.

Павенский пояснил, что за это же время экспорт Россией пшеницы составил 29 миллионов тонн. Это тоже рекордное значение.

Похожие цифры называет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрй Рылько: 29,9 миллиона тонн.

Экспорт пшеницы в январе составил рекордные 3,2 миллиона тонн. Рылько связывает эту динамику с несколькими факторами:высокий урожай, рост мировых цен на зерно, введение с 15 февраля экспортных пошлин на зерно.