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Кипр отказался от программы «золотых» паспортов 

Лера Букина 6 часов назад
Кипр отказался от программы «золотых» паспортов
Фото: Reuters
Кипр не станет возвращаться к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова, заявил президент республики Никос Анастасиадис. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Kathimerini. Программа подразумевала выдачу так называемых «золотых» паспортов.

«Будут предложены и другие стимулы для инвестиций, но не предоставление гражданства», — подчеркнул Анастасиадис.

Отмечается, что Кипр смог заработать более €9 млрд благодаря схеме выдачи паспортов иностранным инвесторам в период с 2013 по 2019 год, однако программа провалилась в связи с сообщениями о злоупотреблениях и опасениях Евросоюза.
Напомним, что с 1 ноября властями Кипра была отменена данная программа. Это произошло в связи со скандалом после расследования телеканала Al Jazeera. Журналисты, выдав себя за осужденного за отмывание денег гражданина Китая, вели переговоры с юристами и спикером парламента Кипра. В результате они выяснили, что при наличии денег гражданство республики может получить даже осужденный.
В конце августа Al Jazeera обнародовала имена 33 россиян, которые получили «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России может появиться аналог «золотых паспортов». Под этим подразумевается упрощенный порядок получения вида на жительство в России за инвестиции в экономику.
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Комментарии
Экономика , ЕС , РБК
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