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Курс доллара: куда нести деньги 

Елена Прошина 6 часов назад
Аналитик пообещал стабилизацию курса доллара
Фото: ТАСС
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара в ближайшие полгода — год будет стабильным к большинству валют, поэтому смысла вкладываться во что-то еще нет. Об этом пишет «Российская газета».
По словам Бабина, во второй половине 2020-го инвесторы уходили от доллара, валюты-убежища, в евро и другие европейские валюты в надежде, что экономика Европы оправится от пандемии быстрее американской.
Когда всплеск оптимизма начал поддерживать евро, шведская крона, швейцарский франк и датская крона ускорили рост. Однако в 2021-м они находятся в минусе к доллару. Аналитик считает, что по мере восстановления экономической активности в мире будет расти спрос на нефть и сырьевые валюты.
Бабин подчеркнул, что в 2021 году проводить эксперименты с валютными инвестициями не стоит, так как это может обернуться убытками: многие валюты переоценены к доллару в результате спекуляций.
Если ситуация на мировом рынке ухудшится, спрос на защитные инструменты, включая доллар, будет только расти, подчеркнул он.
Эксперт «Альфа-Капитала» Максим Бирюков добавил, что сейчас заметно недооценен рубль, но только в рублях сбережения тоже хранить не стоит — инфляционные ожидания высоки и продолжают расти.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 2 февраля курс доллара падал на 46,75 копейки, до 75,68 рубля. Евро потерял 78,5 копейки и стоил 91 рубль.
Рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти: Brent подорожала на 2,73 процента, до 57,89 доллара за бочку.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Максим Бирюков , Дмитрий Бабин , Московская биржа , "Российская газета"
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