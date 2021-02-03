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Банк России назвал факторы, смягчающие экономические последствия санкций 

Прайм и ещё 2 5 часов назад
В ЦБ заявили о готовности экономики к новым санкциям США
Фото: ТАСС
Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, а также уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ во время пандемии снижают уязвимость экономики к возможным новым санкциям, при этом у ЦБ есть наработанный механизм действий на случай санкций, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финстабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Сокращение объема внешнего долга российских компаний и уровня валютизации банковских балансов в последние годы, уменьшение доли нерезидентов на рынке ОФЗ в результате пандемии — все эти факторы отчасти снижают уязвимость российского рынка к возможным санкциям", — ответила она на вопрос о вероятности введения новых санкций в отношении России с приходом нового президента США Джо Байдена.

Данилова отметила, что ЦБ уже привык к постоянно обсуждающимся санкциям.

"У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией. Все эти меры показали себя достаточно хорошо: уже в апреле российский долговой рынок восстановился — быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками", — говорит глава департамента ЦБ.

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Комментарии 1
Экономика , Елизавета Данилова , Джозеф Байден , Центральный банк России , РИА Новости
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