В ЦБ заявили о готовности экономики к новым санкциям США

"У нас есть наработанный механизм действий на случай санкций. Это различные меры на валютном рынке, в том числе свопы и РЕПО. Это и временные регуляторные послабления, включая те, что использовались в прошлом году в связи с пандемией. Все эти меры показали себя достаточно хорошо: уже в апреле российский долговой рынок восстановился — быстрее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками", — говорит глава департамента ЦБ.