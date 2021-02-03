Экономист прокомментировал прогноз Центробанка

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Экономист Михаил Делягин заявил, что ускорение инфляции в России продолжится, так как монополии не перестанут «задирать» цены. Об этом сообщает НСН.

Так Делягин прокомментировал прогноз Центробанка . В ЦБ заявили, что в январе инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,3-5,4 процента, а своего пика она может достигнуть в феврале.

В ЦБ рассчитывают, что инфляция начнет снижаться с марта. К концу года регулятор ожидает инфляцию в 3,5-4 процента.

«Я охотно верю в то, что инфляция продолжит ускоряться, потому что когда общество ввергают в панику, не ограничивая произвол монополий, монополии задирают цены всеми силами», — заявил Делягин.

При этом, по его мнению, причин верить в снижение инфляции с марта нет.

Эксперт также обратил внимание на результаты исследования, согласно которому 20 процентов россиян проводят отпуск в кредит.