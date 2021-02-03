Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.76
$
75.85
91.22
91.30
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
58.15
+0.16 Золото
1839.87
+0.15 РТС
1398.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.02
1.2012
–0.0155
26.01
1.2167
29.01
19.01

Минфин с 5 февраля сократит покупки валюты 

Прайм и ещё 5 4 часа назад
Минфин с 5 февраля сократит покупки валюты
Фото: РИА Новости
Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.
В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты — в период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день). Таким образом, в период с 5 февраля по 4 марта покупки валюты должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневный объем покупок — почти втрое.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2021 года в размере +47,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2021 года составило —1,5 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 45,6 миллиарда рублей.

"Операции будут проводиться в период с 5 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,4 млрд руб", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.
В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Прайм: последние новости
Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии Экономисты нашли способ повысить пособия по безработице и пенсии В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа Россия ввела временную пошлину на экспорт сои Россия ввела временную пошлину на экспорт сои
Комментарии
Экономика , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение