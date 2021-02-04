Российские банки оказались под угрозой отключения от системы SWIFT

Россию могут отключить от международной системы платежных переводов SWIFT в качестве санкции после того, как оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к реальному лишению свободы. Об этом «ФедералПресс» заявил генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.
«Самое страшное что может произойти — отключение от SWIFT или ограничение работы крупных банков. Для экономики страны это окажется сильнейшим ударом», — признал эксперт.
Ранее польский эксперт по торговой политике Томаш Влостовский заявлял о том, что ЕС должен ввести торговые санкции против Москвы, предполагающие эмбарго на основной экспорт России на рынок ЕС и отключить Россию от SWIFT.
Впрочем, по мнению Дмитрия Еловского, для западных стран такой сценарий также нанесет серьезный репутационный ущерб:
«Это покажет всему миру, что международные банковские системы зависимы от политической конъюнктуры. Россия мало чем может ответить. У нас слабая экспортноориентированная экономика. Мы не поставляем ничего такого, от чего западные страны не могут отказаться».