Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.65
90.90
90.65
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
58.79
+0.03 Золото
1814.37
+0.08 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1988
–0.0179
26.01
1.2167
01.02
20.01

Российским банкам угрожает отключение от системы международных переводов 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 6 часов назад
Российские банки оказались под угрозой отключения от системы SWIFT
Фото: ТАСС
Россию могут отключить от международной системы платежных переводов SWIFT в качестве санкции после того, как оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к реальному лишению свободы. Об этом «ФедералПресс» заявил генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.

«Самое страшное что может произойти — отключение от SWIFT или ограничение работы крупных банков. Для экономики страны это окажется сильнейшим ударом», — признал эксперт.

Ранее польский эксперт по торговой политике Томаш Влостовский заявлял о том, что ЕС должен ввести торговые санкции против Москвы, предполагающие эмбарго на основной экспорт России на рынок ЕС и отключить Россию от SWIFT.
Впрочем, по мнению Дмитрия Еловского, для западных стран такой сценарий также нанесет серьезный репутационный ущерб:

«Это покажет всему миру, что международные банковские системы зависимы от политической конъюнктуры. Россия мало чем может ответить. У нас слабая экспортноориентированная экономика. Мы не поставляем ничего такого, от чего западные страны не могут отказаться».

В Госдуме оценили вероятность отключения России от SWIFT
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Финансировать антикризисные мероприятия предложили через накопления россиян Финансировать антикризисные мероприятия предложили через накопления россиян Назван размер прожиточного минимума на Среднем Урале в 2021 году Назван размер прожиточного минимума на Среднем Урале в 2021 году Ресторан Аркадия Новикова расположится в элитном квартале Тюмени Ресторан Аркадия Новикова расположится в элитном квартале Тюмени
Комментарии 522
Экономика , Алексей Навальный , ЕС , Госдума , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение