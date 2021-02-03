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В России нашли способ избежать завышения цен на продукты 

Lenta.ru и ещё 1 21 минуту назад
Мантуров опроверг масштабное регулирование цен на продукты
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в среду, 3 февраля, министр совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Участники мероприятия затронули тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенных в конце минувшего года.
Глава ведомства отметил, что необходимо обеспечить соблюдение соглашений, а также максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать резкого роста цен на товары.
Представители торговых сетей подчеркнули, что именно сохранение рыночных механизмов в торговле позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов.
Ранее аналитики заявили, что в феврале инфляция в России составит 5,5 процента в годовом выражении, что станет пиковым значением по итогам года. Наибольший скачок цен — 5,8 процента — обещает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, к такой ситуации приведет рост стоимости продуктов питания, который не может остановить правительство, а также ситуация с курсом рубля в начале года.
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Комментарии 1
Экономика , Наталия Орлова , Денис Мантуров , Минпромторг , Альфа-банк , ИТАР-ТАСС
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