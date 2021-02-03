Мантуров опроверг масштабное регулирование цен на продукты

Все новости на карте

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется. Его слова приводит ТАСС

Ранее в среду, 3 февраля, министр совещание с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Участники мероприятия затронули тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенных в конце минувшего года.

Глава ведомства отметил, что необходимо обеспечить соблюдение соглашений, а также максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать резкого роста цен на товары.

Представители торговых сетей подчеркнули, что именно сохранение рыночных механизмов в торговле позволит обеспечить изобилие продукции на полках магазинов.