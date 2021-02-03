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Недельная инфляция в России замедлилась до нуля 

Вероника Полынина 1 час назад
С начала года инфляция в России достигла 0,7%
Фото: РИА Новости
Инфляция за неделю с 26 января по 1 февраля составила 0%, сообщил Росстат. С начала года инфляция достигла 0,7%.
За прошедшую неделю в России больше всего подорожала плодоовощная продукция. В среднем по РФ цены на овощи увеличились на 1,6%, в том числе на огурцы — на 6,9%, морковь — на 2,4%, помидоры — на 1,9%, картофель и лук репчатый — на 1,5%, капусту белокочанную — на 1,3%.
Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,6%, масло подсолнечное подешевело на 0,5%, яйца куриные стали дешевле на 0,2%, пшено — на 0,5%, конфеты шоколадные поваренная соль — на 0,3%, рис и карамель подешевели на 0,2%, масло сливочное, сметана, цены на мясные и овощные консервы для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и печенье снизились на 0,1%.
На прошлой неделе на 0,7% подорожали легковые автомобили иностранного производства. Цены на бензин выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ заявили, что в январе инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,3%-5,4%, а своего пика она может достигнуть в феврале. В ЦБ рассчитывают, что инфляция начнет снижаться с марта. К концу года регулятор ожидает инфляцию в 3,5%-4%.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Комментарии
Экономика , Росстат , Центральный банк России
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