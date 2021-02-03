С начала года инфляция в России достигла 0,7%

Инфляция за неделю с 26 января по 1 февраля составила 0%, сообщил Росстат . С начала года инфляция достигла 0,7%.

За прошедшую неделю в России больше всего подорожала плодоовощная продукция. В среднем по РФ цены на овощи увеличились на 1,6%, в том числе на огурцы — на 6,9%, морковь — на 2,4%, помидоры — на 1,9%, картофель и лук репчатый — на 1,5%, капусту белокочанную — на 1,3%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,6%, масло подсолнечное подешевело на 0,5%, яйца куриные стали дешевле на 0,2%, пшено — на 0,5%, конфеты шоколадные поваренная соль — на 0,3%, рис и карамель подешевели на 0,2%, масло сливочное, сметана, цены на мясные и овощные консервы для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и печенье снизились на 0,1%.

На прошлой неделе на 0,7% подорожали легковые автомобили иностранного производства. Цены на бензин выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.