В Германии заявили о мужественной борьбе за «Севпоток-2»

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, однако на этом проблемы у проекта не закончатся. Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар

Как сообщал «Рамблер», 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“. В правительстве Германии ответили, что призывы Европарламента остановить строительство были приняты к сведению, однако позиция страны по проекту остается без изменений.

По словам Рара, правительство канцлера Ангелы Меркель „исходит из того, что судьба газопровода тесно связана с интересами немецкого бизнеса, рынком труда, рабочими местами“, а также статусом Германии как распределителя газа по Европе.

»Северный поток-2» будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности», — уверен он.

При этом эксперт предупредил, что если «Северный поток-2» будет заморожен, то Германия рискует «погрязнуть в судебных разбирательствах», решая вопросы компенсации, и подорвать доверие Москвы.

«Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно. Но в заключение хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за «Северный поток-2»», — призвал он.

Ранее в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2», включенные в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Из-за санкций 2 января от участия в проекте отказалась норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). 13 января из проекта вышла датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.