Аналитик пообещал доллар по 72,65 рубля

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что к марту курс доллара способен достичь 72,65 рубля. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Бабина, если против России не введут жестких санкций, а нефть Brent будет стоить 56-60 долларов за бочку, российская валюта достигнет нижней границы коридора 72,65-76,6 рубля за доллар.
Бабин отметил, что в последний раз меньше 73 рублей доллар стоил в августе прошлого года.
Эксперт отметил, что сейчас рубль находится на 33-м из 36 мест по ослаблению к доллару с начала года. Он обратил внимание, что многие валюты развивающихся стран обошли рубль.
Бабин объяснил это тем, что рубль время от времени сталкивается с геополитическим давлением и угрозой санкций. Если же новые санкции будут персональными и не затронут компании, это станет позитивом для рубля.
Аналитик считает, что для укрепления российской валюты ЦБ также должен отказаться от дальнейшего снижения ключевой ставки.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 3 февраля курс доллара падал на 30 копеек, до 75,93 рубля. Евро подешевел на 50 копеек, до 91,23 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».