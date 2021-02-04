Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.65
90.90
90.65
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
58.79
+0.03 Золото
1814.37
+0.08 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1991
–0.0177
26.01
1.2167
01.02
20.01

Курс доллара: рублю пообещали рекорд в марте 

Елена Прошина 4 часа назад
Аналитик пообещал доллар по 72,65 рубля
Фото: ТАСС
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что к марту курс доллара способен достичь 72,65 рубля. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению Бабина, если против России не введут жестких санкций, а нефть Brent будет стоить 56-60 долларов за бочку, российская валюта достигнет нижней границы коридора 72,65-76,6 рубля за доллар.
Бабин отметил, что в последний раз меньше 73 рублей доллар стоил в августе прошлого года.
Эксперт отметил, что сейчас рубль находится на 33-м из 36 мест по ослаблению к доллару с начала года. Он обратил внимание, что многие валюты развивающихся стран обошли рубль.
Бабин объяснил это тем, что рубль время от времени сталкивается с геополитическим давлением и угрозой санкций. Если же новые санкции будут персональными и не затронут компании, это станет позитивом для рубля.
Аналитик считает, что для укрепления российской валюты ЦБ также должен отказаться от дальнейшего снижения ключевой ставки.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 3 февраля курс доллара падал на 30 копеек, до 75,93 рубля. Евро подешевел на 50 копеек, до 91,23 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии
Экономика , Дмитрий Бабин , Московская биржа , Центральный банк России , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение