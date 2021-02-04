Аналитик пообещал доллар по 72,65 рубля

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что к марту курс доллара способен достичь 72,65 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Бабина, если против России не введут жестких санкций, а нефть Brent будет стоить 56-60 долларов за бочку, российская валюта достигнет нижней границы коридора 72,65-76,6 рубля за доллар.

Бабин отметил, что в последний раз меньше 73 рублей доллар стоил в августе прошлого года.

Эксперт отметил, что сейчас рубль находится на 33-м из 36 мест по ослаблению к доллару с начала года. Он обратил внимание, что многие валюты развивающихся стран обошли рубль.

Бабин объяснил это тем, что рубль время от времени сталкивается с геополитическим давлением и угрозой санкций. Если же новые санкции будут персональными и не затронут компании, это станет позитивом для рубля.

Аналитик считает, что для укрепления российской валюты ЦБ также должен отказаться от дальнейшего снижения ключевой ставки.