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Евросоюз выделил на помощь РФ во время пандемии 13 млн евро 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
ЕС выделил России 13 млн евро на борьбу с пандемией
Фото: Reuters
Россия получила от Европейского союза 13 млн евро на помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией нового типа группам населения. Об этом сообщил прибывший в РФ с рабочим визитом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, Евросоюз уже мобилизовал 38,5 млрд евро. Средства направлены на помощь странам — партнёрам ЕС по всему миру для решения не требующих отлагательств проблем в области здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей. Также деньги мобилизованы с целью упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты.

Из указанной суммы 13 млн евро предназначены для России, — цитирует Борреля «Интерфакс».

Он добавил, что ЕС следует поддерживать связи с Россией как с одним из ключевых партнёров, если у союза есть желание стать глобальным игроком.
Bloomberg отметил успехи российской экономики на фоне пандемии
Как ранее передавал NEWS.ru, Боррель заявил, что сообщения ряда российских СМИ о помехах, которые якобы чинят государства ЕС для сдерживания распространения российской вакцины от COVID-19, не соответствуют действительности.
Он отметил, что некоторые подконтрольные государству СМИ публикуют информацию о том, что Европа якобы принимает меры для недопуска вакцины на свой рынок для неких политических и экономических целей.
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Комментарии 3
Экономика , ЕС , Bloomberg , Интерфакс
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