ЕС выделил России 13 млн евро на борьбу с пандемией

Россия получила от Европейского союза 13 млн евро на помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией нового типа группам населения. Об этом сообщил прибывший в РФ с рабочим визитом высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз уже мобилизовал 38,5 млрд евро. Средства направлены на помощь странам — партнёрам ЕС по всему миру для решения не требующих отлагательств проблем в области здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей. Также деньги мобилизованы с целью упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер социальной защиты.

Из указанной суммы 13 млн евро предназначены для России, — цитирует Борреля «Интерфакс».

Он добавил, что ЕС следует поддерживать связи с Россией как с одним из ключевых партнёров, если у союза есть желание стать глобальным игроком.

Как ранее передавал NEWS.ru, Боррель заявил, что сообщения ряда российских СМИ о помехах, которые якобы чинят государства ЕС для сдерживания распространения российской вакцины от COVID-19, не соответствуют действительности.

Он отметил, что некоторые подконтрольные государству СМИ публикуют информацию о том, что Европа якобы принимает меры для недопуска вакцины на свой рынок для неких политических и экономических целей.