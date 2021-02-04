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Глава Минэнерго Украины заявил, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС 

ТАСС и ещё 5 4 часа назад
На Украине призвали отказаться от российского топлива
Фото: РИА Новости
Украина должна отказаться от поставок ядерного топлива для своих АЭС из России, заменив его на американское. Такое мнение высказал в четверг и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко в ходе обсуждения проекта национальной экономической стратегии до 2030 года, которое транслировалось в YouTube-канале правительства Украины.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США, вместо поставок из РФ, как сейчас", — сказал он, представляя свое видение стратегии развития энергетики Украины.

Витренко также назвал "важным элементом национальной безопасности" интеграцию энергосистемы страны с европейской ENTSO-E вместо интеграции энергосистемы Украины с Белоруссией и Россией, как в настоящее время. "Мы хотим это сделать в 2023 году, возможно раньше", — сказал и.о. министра.
На украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. На Ровенской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт, в частности два ВВЭР-440 суммарной установленной мощностью 835 МВт.
После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского топлива и перехода на американское. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. По состоянию на июль 2020 года три из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены топливом "Вестингауз", остальные — либо полностью российскими сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении.
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Комментарии 3
Экономика , Юрий Витренко , Правительство Украины , ТВЭЛ , Минэнерго
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