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Российские банки в конце года сократили запасы золота на три тонны 

Прайм 4 часа назад
Крупные российские банки сократили запасы золота
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Российские банки в декабре 2020 года сократили запасы золота на три тонны против 9 тонн месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
По данным ЦБ, на 1 января "золотые" счета были у 48 кредитных организаций. Из них запасы в желтый драгметалл сократились у 15 банков — на 5,2 тонны. В целом по банковскому сектору запасы золота на конец года составили 43,95 тонны.
Больше всех по-прежнему продавал ВТБ: банк в декабре сократил свои запасы на 3,3 тонны, до 28,6 тонны. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский банк, уменьшивший свои запасы желтого драгметалла на одну тонну — до 1,6 тонны. Тройку лидеров по сокращению запасов замыкал банк "Открытие": он продал 0,3 тонны золота, снизив вложения в драгметалл до 0,4 тонны.
При этом пять кредитных организаций нарастили свои золотые активы, но всего лишь на 2,4 тонны. Наибольший прирост зафиксировал Газпромбанк, увеличивший свои запасы на 1,06 тонны — до 3,7 тонны. Хранилища Совкомбанка пополнились на 1,05 тонны золота — до 1,9 тонны. На третьем месте находится банк "Россия", чьи запасы подросли на 0,2 тонны — до 0,8 тонны золота.
Хотя золото является основным "металлическим" активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, их запасы выросли в декабре в перерасчете на тонны золота на 18,5%, до 8,8 тонны. Еще 3,1 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.
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Комментарии
Экономика , Компании , Газпромбанк , Банк ВТБ , Акционерный банк "Россия" , Совкомбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России , РИА Новости
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