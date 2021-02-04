Крупные российские банки сократили запасы золота

Российские банки в декабре 2020 года сократили запасы золота на три тонны против 9 тонн месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ

По данным ЦБ, на 1 января "золотые" счета были у 48 кредитных организаций. Из них запасы в желтый драгметалл сократились у 15 банков — на 5,2 тонны. В целом по банковскому сектору запасы золота на конец года составили 43,95 тонны.

Больше всех по-прежнему продавал ВТБ : банк в декабре сократил свои запасы на 3,3 тонны, до 28,6 тонны. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский банк , уменьшивший свои запасы желтого драгметалла на одну тонну — до 1,6 тонны. Тройку лидеров по сокращению запасов замыкал банк "Открытие" : он продал 0,3 тонны золота, снизив вложения в драгметалл до 0,4 тонны.

При этом пять кредитных организаций нарастили свои золотые активы, но всего лишь на 2,4 тонны. Наибольший прирост зафиксировал Газпромбанк , увеличивший свои запасы на 1,06 тонны — до 3,7 тонны. Хранилища Совкомбанка пополнились на 1,05 тонны золота — до 1,9 тонны. На третьем месте находится банк "Россия" , чьи запасы подросли на 0,2 тонны — до 0,8 тонны золота.

Хотя золото является основным "металлическим" активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, их запасы выросли в декабре в перерасчете на тонны золота на 18,5%, до 8,8 тонны. Еще 3,1 тонны драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах и в памятных медалях.