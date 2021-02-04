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В России предложили стимулировать использование «зеленой» энергии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
«Экологичным» компаниям могут снизить налоги
Фото: РИА Новости
Снизить налоги для компаний, использующих возобновляемые источники энергии, предложил председатель «Зеленой Альтернативы» Руслан Хвостов.

«У нашей страны есть обязательства перед мировым сообществом, касающиеся снижения количества производимого СО2. Это зафиксировано Парижским соглашением по климату, которое представитель России подписал почти пять лет назад. Однако за это время в данном направлении существенного было сделано мало. Сегодня в России нет законов, стимулирующих экологичный подход к ведению коммерческой или любой иной деятельности», — говорится в сообщении на сайте «ЗА!».

Одним из программных пунктов «ЗА!», направленных на совершенствование экономики страны, является развитие бережных технологий. Инициатива Хвостова направлена на подкрепление в том числе и этой партийной позиции. Снижение налогов для определенной категории организаций однозначно упростит их существование в период экономического кризиса, а значит, и поддержит экономику всей страны.

«Давайте поощрим и поддержим компании, использующие возобновляемые источники энергии, снижением налоговых выплат. Это простимулирует распространение экологичных технологий и поможет России сделать огромный шаг в сторону снижения выбросов СО2 в атмосферу. Порой, мне кажется, что в нашей стране вообще забыли о Парижском климатическом соглашении, а ведь его никто не отменял», — отметил Хвостов.

«За последний коронавирусный год много людей потеряли свой бизнес, став жертвами экономического кризиса. Наша инициатива может стать спасательным кругом для многих организаций. Получая налоговые вычеты хотя бы за элементарное пользование экологичными хостингами, многие фирмы смогут оставаться на плаву, а может, даже и спастись от закрытия. Чем больше компаний сегодня продолжат свою работу, тем лучше для экономики всей страны. Мы предлагаем не только антикризисную меру, но и способ сохранить экологию. Если такие аргументы недостаточны для разработки нового законопроекта, тогда мне интересно знать, чем вообще руководствуются наши депутаты в таких случаях», — добавил председатель «Зеленой Альтернативы».
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