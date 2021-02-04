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Россия получила от ЕС миллионы евро на борьбу с пандемией 

Вероника Полынина 3 часа назад
Россия получила от ЕС 13 млн евро на борьбу с пандемией
Фото: РИА Новости
Европейский союз выделил 13 млн евро на помощь наиболее уязвимым перед пандемией групп россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В общей сложности, как сообщил Боррель, ЕС выделил 38,5 млрд евро для решения странами-партнерами неотложных проблем здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей.

«В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — заявил глава европейской дипломатии.

Как сообщал «Рамблер», ранее Жозеп Боррель опроверг сообщения российских СМИ о том, что Запад якобы препятствует продвижению вакцины от коронавируса «Спутник V» в европейских странах.
Назван выросший из-за коронавируса сегмент трат россиян

«Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС», — заявил представитель Евросоюза.

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Комментарии 86
Экономика , Жозеп Боррель , ЕС , Интерфакс
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