Россия получила от ЕС 13 млн евро на борьбу с пандемией

Европейский союз выделил 13 млн евро на помощь наиболее уязвимым перед пандемией групп россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
В общей сложности, как сообщил Боррель, ЕС выделил 38,5 млрд евро для решения странами-партнерами неотложных проблем здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей.
«В России ЕС уже выделил 13 млн евро для поддержки уязвимых групп населения, наиболее затронутых пандемией», — заявил глава европейской дипломатии.
Как сообщал «Рамблер», ранее Жозеп Боррель опроверг сообщения российских СМИ о том, что Запад якобы препятствует продвижению вакцины от коронавируса «Спутник V» в европейских странах.
«Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС», — заявил представитель Евросоюза.