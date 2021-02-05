Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.56
$
64.65
90.65
71.30
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
59.19
–0.08 Золото
1797.13
–0.04 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1961
–0.0144
27.01
1.2105
02.02
21.01

Внедрение цифрового рубля потребует редакции четырех законов и ГК 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться уже во второй половине 2021 года, пишут «Известия», ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте, считает он. В ЦБ подтвердили, что в этом году планируется разрабатывать предложения по изменениям в законодательство. В частности, коррекции потребуют законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК).
До начала апреля ЦБ планирует подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка, затем будет разработана концепция и протестирован прототип новой формы валюты, сообщили в регуляторе. Параллельно в этом году ЦБ будет разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство. Также важно также установить ответственность за устойчивость работы информационной системы, отвечающей за обращение цифровой валюты, подчеркивается в консультационном докладе Центробанка.
Минфин назвал главные плюсы и минусы цифрового рубля
По словам юристов, законодательным органам необходимо сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль. Также в главу III «Национальный финансовый совет и органы управления Банком России» (ст. 12–20), главу VIII «Банковские операции, сделки и услуги Банка России» (ст. 46–50) придется добавить положение относительно порядка создания и администрирования необходимой инфраструктуры. В ГК может потребоваться изменение ст. 128, в которой перечисляются объекты гражданских прав, среди имущественных прав помимо «безналичных денежных средств» следует прописать также «цифровые». Ревизии также подлежат ст. 140 и 861 ГК, согласно которым платежи на территории РФ могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов, отметили юристы.
В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства: потребуется внести поправки в любой закон, который ссылается на возможности расчетов, открытие счетов, платежные системы, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Возможно, понадобится корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей РФ является рубль, и речи о цифровом рубле там нет. После формулировки итоговой концепции цифрового рубля поправки могут понадобиться среди прочего в противолегализационное («антиотмывочное») законодательство, добавили в крымском РНКБ.
Банки.ру: последние новости
Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии Первая оценка Росстата: ВВП России сократился в 2020 году на 3,1% Первая оценка Росстата: ВВП России сократился в 2020 году на 3,1% Банк России выпускает памятную серебряную монету Банк России выпускает памятную серебряную монету
Комментарии 55
Экономика , Видео , Анатолий Аксаков , Алексей Войлуков , Российский национальный коммерческий банк , Госдума , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение