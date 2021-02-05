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Курс доллара: пойдет ли рубль на штурм 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара: пойдет ли рубль на штурм
Фото: ТАСС
Глава казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин считает, что в ближайший месяц курс доллара составит 73-76 рублей и вряд ли будет штурмовать отметки в 76,50 и 80 рублей. Об этом сообщает Bankiros.ru.
По мнению Лушина, рубль повторит путь, которым идут другие валюты развивающихся рынков на Forex. Сдерживает российскую валюту угроза введения санкций: при нынешних дорогих нефти, газе и сельскохозяйственной продукции рубль мог бы стать крепче.
Лушин отметил, что положение российской валюты в этом месяце зависит от геополитики, но пока прогноз «более-менее благоприятный». Эксперты считают, что санкции США и Евросоюза из-за последних событий будут персональными, российскую экономику в целом они не затронут.
Благоприятно на российскую валюту должны повлиять вакцинация и возвращение глобальной экономики к доковидным показателям. Лушин подчеркнул, что новые карантинные меры в Европе рублю не мешают, так как не затрагивают производства.
Оптимистичный прогноз Лушина предполагает, что в ближайшие полгода доллар будет стоить 68-70 рублей. В пессимистичном речь идет о 77-79 рублях.
Эксперт напомнил, что американскую валюту стоит покупать на резких укреплениях российской, а продавать и уходить в рублевые госбумаги — «на панических покупках долларов».
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 4 февраля доллар потерял 22 копейки и стоил 75,71 рубля. Евро стал дешевле на 66,75 копейки и достиг 90,68 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , ЕС , СДМ-банк , Московская биржа
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