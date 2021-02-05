Проект мусоросжигательных заводов подорожал в два раза

На строительство 25 мусоросжигающих электростанций (МТЭС) мощностью 1453 МВт в десятках регионов России потребуется 1,296 трлн рублей инвестиций с учетом налогов и модернизации через 15 лет, пишут «Известия» со ссылкой на материалы компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех»

Отмечается, что, помимо «РТ-Инвеста», разработчиками проекта выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний говорилось, что проект будет стоить 600 млрд рублей.

3 февраля замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр в ходе совещания в комитете Госдумы по энергетике заявил, что в настоящее время источники финансирования проекта пока не определены. Он указал на то, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Рассматривается вариант частных инвестиций, а также возможность государственной поддержки программы строительства. До 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 10 лет.

В «Сообществе потребителей энергии» заявили, что не одобряют строительства мусоросжигающих заводов за счет дополнительных платежей за электроэнергию вне зависимости от суммы. По их мнению, даже заявленные 100 млрд станут для бизнеса тяжелой нагрузкой.

Минэнерго заявили «Известиям», что не согласовывали со своей стороны и не одобряют рассматриваемую инициативу.

Стоимость мусоросжигающих заводов крайне высока, а также они энергетически неэффективны, считают в НП «Совет рынка». Также там заявили, что экологическим проектам необходимы другие источники финансирования.

Однако в Минприроды придерживаются мнения, что инициатива соответствует задачам мусорной реформы.