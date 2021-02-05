Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
75.18
90.65
90.00
Прогноз
08.02 – 15.02
$
74.30
90.27
Индексы и котировки Brent
59.52
+0.12 Золото
1803.51
+0.04 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1979
–0.0126
27.01
1.2105
02.02
21.01

Проект мусоросжигательных заводов в России подорожал в два раза 

Лера Букина 1 час назад
Проект мусоросжигательных заводов подорожал в два раза
Фото: РИА Новости
На строительство 25 мусоросжигающих электростанций (МТЭС) мощностью 1453 МВт в десятках регионов России потребуется 1,296 трлн рублей инвестиций с учетом налогов и модернизации через 15 лет, пишут «Известия» со ссылкой на материалы компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех».
Отмечается, что, помимо «РТ-Инвеста», разработчиками проекта выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний говорилось, что проект будет стоить 600 млрд рублей.
3 февраля замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр в ходе совещания в комитете Госдумы по энергетике заявил, что в настоящее время источники финансирования проекта пока не определены. Он указал на то, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Рассматривается вариант частных инвестиций, а также возможность государственной поддержки программы строительства. До 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 10 лет.
В «Сообществе потребителей энергии» заявили, что не одобряют строительства мусоросжигающих заводов за счет дополнительных платежей за электроэнергию вне зависимости от суммы. По их мнению, даже заявленные 100 млрд станут для бизнеса тяжелой нагрузкой.
В Минэнерго заявили «Известиям», что не согласовывали со своей стороны и не одобряют рассматриваемую инициативу.
Стоимость мусоросжигающих заводов крайне высока, а также они энергетически неэффективны, считают в НП «Совет рынка». Также там заявили, что экологическим проектам необходимы другие источники финансирования.
Однако в Минприроды придерживаются мнения, что инициатива соответствует задачам мусорной реформы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Махачкалу предупредили об экологической катастрофе из-за мусора.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
Комментарии 1
Экономика , Ростех , Госдума , Минэнерго , Росатом , Минприроды , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение