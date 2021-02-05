Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
90.65
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
74.30
90.27
Индексы и котировки Brent
59.49
+0.20 Золото
1811.02
+0.03 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2043
–0.0062
27.01
1.2105
02.02
21.01

Запасы газа в Европе сократились вдвое 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Запасы газа в Европе сократились вдвое
Фото: ТАСС
Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе опустился до 49,83%, следует из данных портала Gas Infrastructure Europe. В Германии осталось 42,44% запасов, во Франции — до 39,65%, на Украине — 52%.
Текущий уровень запасов в Евросоюзе на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет. Сокращение связывается с недавним похолоданием в Европе. По прогнозам, европейские морозы сохранятся и на следующей неделе: в Восточной Европе температура опустится до -15°C.
Ранее сообщалось, что "Газпром" сдерживает экспорт газа в Европу.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
Газета.Ru: последние новости
Шредер призвал Германию «не рубить сук», на котором она сидит Шредер призвал Германию «не рубить сук», на котором она сидит Киев захотел перейти на американское ядерное топливо вместо российского Киев захотел перейти на американское ядерное топливо вместо российского США будут отслеживать процесс завершения строительства "Северного потока - 2" США будут отслеживать процесс завершения строительства "Северного потока - 2"
Экономика , Газпром , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение