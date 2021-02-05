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Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген считает, что введение моратория на строительство газопровода «Северный поток-2» требуется в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, ЕС и США. По его словам, данная мера не должна рассматриваться как инструмент санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

По мнению Ретгена, это поможет устранить серьезные опасения Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться в качестве геополитического оружия против государств Восточной Европы.

Политик уверен, что данная мера позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.

Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода.