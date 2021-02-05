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В Германии предложили ввести мораторий на строительство «Севпотока-2» 

Лера Букина 2 часа назад
Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген считает, что введение моратория на строительство газопровода «Северный поток-2» требуется в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, ЕС и США. По его словам, данная мера не должна рассматриваться как инструмент санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.
По мнению Ретгена, это поможет устранить серьезные опасения Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться в качестве геополитического оружия против государств Восточной Европы.
Меркель и Байден поговорили об условиях отключения "Севпотока — 2"
Политик уверен, что данная мера позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Европейский союз признал неспособность помешать строительству «Северного потока-2».
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Экономика , Видео , Норберт Ретген , Бундестаг , ЕС , Handelsblatt , ИТАР-ТАСС
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