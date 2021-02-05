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Дефицит торгового баланса США в декабре снизился хуже прогноза 

Прайм 1 час назад
Дефицит торгового баланса США в декабре снизился хуже прогноза
Фото: РИА Новости
Дефицит торгового баланса США в декабре снизился на 2,4 миллиардов долларов, или на 3,5% по сравнению с показателем ноября — до 66,6 миллиарда доллара, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерство торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 65,7 миллиарда долларов. Значение за ноябрь составило 69 миллиарда долларов.
Экспорт из США в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 3,4%, или на 6,2 миллиарда долларов, до 190 миллиардов долларов, а импорт за тот же месяц составил 256,6 миллиарда долларов, поднявшись на 3,8 миллиарда в месячном выражении (+1,5%).
Дефицит внешней торговли товарами США в декабре снизился по отношению к ноябрю на 2,8 миллиарда долларов, до 84,2 миллиарда, а профицит по статье услуг уменьшился на 0,4 миллиарда — до 17,5 миллиарда долларов.
В целом за 2020 год дефицит внешней торговли товарами вырос на 17,7% в годовом выражении, до 101,9 миллиарда долларов. Экспорт сократился на 15,7%, до 396,4 миллиарда, импорт — на 9,5%, до 294,5 миллиарда.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
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