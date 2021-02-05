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Названы самые высокие зарплаты в Москве 

Российская Газета и ещё 2 14 часов назад
Названы самые высокие зарплаты в Москве
Фото: Deita.ru
Февральский рейтинг самых высоких зарплат в Москве возглавили оклады от 200 тысяч рублей, сообщается в мониторинге HeadHunter.
Открывает ТОП-5 позиция начальника отдела труда и заработной платы сети автомобильных дилерских центров. Такому специалисту предлагается от 150 тысяч рублей на руки. С такой же суммы может стартовать юрист в правовой компании, офис которой находится в самом центре города. Чуть больше может получить помощник руководителя крупного охранного агентства, который будет расторопно координировать встречи, поездки и другие мероприятия с участием своего начальства.
Самые высокие зарплаты февраля предлагают главному бухгалтеру строительной компании и проректору научно-технической академии. Штатное расписание по таким позициям предполагает зарплату от 200 тысяч рублей и выше.
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